الخطوط_السعودية: استئناف الرحلات إلى 3 وجهات #باكستانية

صحيفة الخليج الالكترونية

استأنفت الخطوط الجوية السعودية، رحلاتها الجوية إلى ثلاث وجهات في باكستان ابتداء من اليوم الجمعة.

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وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه قد تم عصر اليوم (الجمعة) الأول من مارس، استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وثلاث وجهات في باكستان، هي إسلام آباد، وكراتشي، وبيشاور.

وأضافت أنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات المتجهة إلى لاهور ومالطان اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 4 مارس.