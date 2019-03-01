- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
استأنفت الخطوط الجوية السعودية، رحلاتها الجوية إلى ثلاث وجهات في باكستان ابتداء من اليوم الجمعة.
وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه قد تم عصر اليوم (الجمعة) الأول من مارس، استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وثلاث وجهات في باكستان، هي إسلام آباد، وكراتشي، وبيشاور.
وأضافت أنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات المتجهة إلى لاهور ومالطان اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 4 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخطوط_السعودية: استئناف الرحلات إلى 3 وجهات #باكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.