تعرف على طرق تأمّين حسابك على «واتس آب» من الاختراق

مع تزايد عمليات الاختراقات، أصبح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة بأنواعها في تهديد مستمر خوفا من تسريب بياناتهم الشخصية أوتعرضهم لمحاولات سرقة حساباتهم.

ونشرت صحيفة "تايمز" الهندية، خطوات تأمين حسابات تطبيق "واتس آب" للحماية المستخدم من سرقة البيانات والاختراقات.

1- تفعيل المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية أو FA2 هي ميزة يقدمها "واتس آب" للمستخدمين، حيث يختار المستخدم عند الضغط على المصادقة الثنائية رمز مرور لفتح الحساب في كل مرة يستخدم فيها التطبيق، تضمن هذه الميزة عدم إمكانية استخدام بيانات "واتس آب" بواسطة أي شخص آخر.

What’s app menu- setting – account –Two-step verification

ويمكن استخدام كلمة مرور من 6 أرقام، وإذا لم يتذكر الشخص الرقم السري يمكنه استخدام البريد الإلكتروني لاسترداده.

2- تعطيل النسخ الاحتياطي

يتيح "واتس آب" ميزة النسخ الاحتياطي لجميع المحادثات لمستخدمي الأندرويد وآيفون، وهذا يعني أنه في حالة إعادة تثبيت التطبيق يمكن استرداد جميع رسائل النسخ الاحتياطي للمحادثات، وهو ما قد يستغله المخترقون من أجل معرفة البيانات الشخصية وتسريبها، وينصح بتعطيل النسخ الاحتياطي للحفاظ على الخصوصية.

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What’s app menu- setting- chats-chat backup- backup to Google drive – never

ولإيقاف النسخ الاحتياطي في آيفون:

What’s app menu- setting – chats – chat backup- Auto download- stop -

3- حماية الخصوصية

يمكن اختيار خاصية إيقاف رؤية رسائل المحادثات Last Seen، والتي تتيح للمستخدم مزيد من الأمان للحساب، وتتميز تلك الخاصية بمنع الشخص الذي يتحدث مع المستخدم من معرفة رؤيته للرسائل، ليضمن مزيدًا من الحماية والخصوصية لحسابه الشخصي.

4- استخدام VPN

يجب على المستخدم تجنب تبادل بيانات شخصية مثل رقم الهاتف أو تفاصيل بطاقة الائتمان أو العنوان أو عناوين البريد الإلكتروني عبر "واتس آب"، وينصح بتثبيت VPN والذي سيساعد في تشفير حركة مرور البيانات الخاصة بالمستخدم عبر شبكة الإنترنت، وسيمنع أي مخترق من اعتراضها وسرقتها.