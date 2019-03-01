بالفيديو| الإعداد لطرح أول هاتف ببطارية تعمل لـ50 يوما

كشفت شركة "Energizer"، خلال معرض "MWC" الأخير، عن هاتف مزود ببطارية بسعة 18 ألف ميللي أمبير، هي الأكبر سعة بين بطاريات الهواتف في العالم.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الشركة المصنعة، أوضحت أن بطارية الهاتف الكبيرة، تكفيه ليعمل 50 يوما في وضع الانتظار، كما تكفي لمشاهدة الأفلام والفيديوهات لمدة يومين، ويمكن شحنها من 0 إلى 100% في ظرف 9 ساعات، ويمكن استخدامها كشاحن محمول للهواتف والأجهزة الذكية (باور بانك).

وجاء جهاز "Power Max P18K Pop" بكاميرا أمامية مدمجة داخل الهيكل، تخرج عند الحاجة لاستخدامها، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (2160/1080) بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ومعالج "Helio P70".

ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق، في يونيو المقبل، بسعر 600 دولار تقريبا (نحو 10 آلاف و500 جنيه).