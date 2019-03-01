إدارة يانصيب تناشد فائز بمليون دولار: أعلن عن نفسك وإلا تفقدها

فشلت إدارة يانصيب Mega Millions‎ في ولاية ميشيجان الأمريكية، في العثور على الفائز بجائزة قدرها مليون دولار، ومنحته فرصة حتى 4 مارس المقبل، للإعلان عن نفسه وإلا سيفقد الجائزة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن شخصا مجهول الهوية اشترى بطاقة يانصيب من صيدلية في مدينة يبسيلانتي قبل عام تقريبا، وجرى السحب على البطاقة الرابحة، في 2 من مارس عام 2018، وفازت البطاقة التي اشتراها المجهول آنذاك، وكان يجب على الرابح أن يذهب إلى مقر اليانصيب في مدينة لانسينج عاصمة الولاية؛ لاستلام مليون دولار فاز بها، لكنه لم يظهر حتى هذه اللحظة.

ولم يتبقَ للفائز باليانصيب سوى أقل من أسبوع واحد؛ للمطالبة بحقه في المليون دولار؛ لأن قوانين اليانصيب تمنح الرابح 12 شهرًا؛ للإعلان عن نفسه، قبل أن يفقد حقه في الجائزة.

وستقدم إدارة اليانصيب المبلغ إلى صندوق خيري لمساعدة المدارس في ولاية ميشيجان بعد انتهاء المهلة.