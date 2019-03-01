منها "قلة النوم والتدخين"..7 عادات يومية خاطئة تسبب آلام العظام

يمارس الكثير من البشر، عادات خاطئة تضر بالعظام، وتسبب هشاشتها، ما قد يؤدى إلى أضرار خطيرة في المستقبل.

والعادات الخاطئة التي تمارس بشكل يومي، مثل "الجلوس بوضعية خاطئة أو التدخين"، تسبب هشاشة العظام، وتكون عرضة للكسر من أقل احتكاك بها، ما يؤثر على نوعية حياة الشخص، وربما يسبب إعاقة حركية دائمة.

ونشر موقع "ميديكال هيلث" الأمريكي، أبرز العادات الخاطئة التي تؤثر على العظام، كالتالي:

1- عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس

تلعب الشمس دورا مهما في إمداد الجسم بفيتامين "د"، والمسؤول عن امتصاص الجسم للكالسيوم، ما يزيد من صحة العظام وقوتها، وعدم التعرض بشكل كافٍ لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل، يؤثر بالسلب على العظام، ما يعرضها للكسر بسهولة.

2- الجلوس لفترة طويلة

إراحة العظام بشكل مبالغ، وعدم ممارسة التمرينات، يؤثر على قوة العظام، ويمكن أن يعرضها للتصلب، فتصبح سهلة الكسر، لذا ينبغي ممارسة التمرينات الرياضية مثل الجري أو المشي أو حمل الأوزان الخفيفة، لتقوية العظام وحمايتها من الهشاشة.

3- التدخين

كشفت عدة دراسات حديثة عن ارتباط التدخين بزيادة هشاشة العظام وكسرها، حيث يتسبب في زيادة إنتاج هرمون "الكورتيزول" الذي يضعف العظام ويعيق إنتاج هرمون "الكالسيتونين" المساعد على نموها.

4- المشروبات الغازية

تحتوى المشروبات الغازية على كمية كبيرة من المواد الصناعية والسكريات، ما يعيق العظام عن امتصاص الفيتامينات اللازمة لها، نظرا لاحتوائها على "فوسفات" ما يؤثر على قوة العظام، وانخفاض كثافتها.

5- النظام الصحي

تؤثر الأطعمة التي يتناولها الشخص على قوة العظام، فالحصول على كمية كافية من الكالسيوم يوميا، أمر ضروري للغاية لنمو العظام وإعادة تشكليها، ولذلك ينصح بتناول نظام غذائي متكامل العناصر، وعدم الإكثار من الملح.

6- الجلوس بوضعية خاطئة

يضطر الكثير أثناء تأديتهم أعمالهم اليومية إلى فعل عادات خاطئة تضر بعظامهم، مثل الوقفة، والنظر إلى شاشة الكومبيوتر، ما يسبب إنحناء بعضلات الظهر، ويجبر الساقين على اتخاذ وضعيات تؤذي العظام بشكل كبير.

7- قلة النوم

تتسبب قلة النوم في انخفاض كثافة العظام وتعرضها للهشاشة، نظرا للتوتر والأرق الزائد الذى يمر به الشخص.

وينصح الخبراء باستخدام "منوِّم"، ولكن ليس بشكل كبير، في حالات الأرق الشديدة، وزيت اللافندر، حيث يعتبر مهدئا طبيعيا، ويساعد الجسم على الاسترخاء والحصول على القدر الكافي من الراحة.