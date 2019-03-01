حجمه يقارب ثمرة "جريب فروت".. أصغر رضيع بالعالم يغادر المستشفى

أعلن مستشفى "كيو" الجامعي في طوكيو، عن مغادرة أصغر رضيع في العالم مبناها بصحة جيدة.

وذكر المستشفى، أن الرضيع كان يزن أكثر من 268 جرام عند الولادة، وكان على المستشفى أن يسلم الرضيع إلى قسم الطوارئ خوفا على حياته لأن وزنه توقف عند 24 أسبوعا من الحمل، وهذا يعني أنه عندما ولد في أغسطس الماضي، كان يمكن حمله في راحة اليد ووزنه أكثر بقليل من حبه "الجريب فروت".

وقال الدكتور تاكيشي أريميتسو، الذي عالج الطفل، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه عندما ولد الطفل، كان بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي لدعم الجهاز التنفسي وقسطرة من أجل العلاج، وكسر وزن الطفل الياباني الرقم القياسي السابق لولد ألماني يزن 274 جرام في عام 2009.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه منذ عام 1936، نجا 23 طفلاً من الولادة قبل الأوان في جميع أنحاء العالم وكان وزنهم أقل من 300 جرام، 19 من هؤلاء الأطفال كانوا من الإناث وكان وزن أصغرهن 252 جرام في ألمانيا في عام 2015، وفقا لسجل أصغر الأطفال بجامعة "إيوا".