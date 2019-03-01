شكرا لقرائتكم أميركا تشدّد الرقابة على مراكز ثقافية تموّلها الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز - | منذ 39 دقيقة في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:24

تعهدت السلطات الأميركية تشديد الرقابة على معاهد كونفوشيوس والمراكز الثقافية التي تموّلها الصين في جامعات أميركية، والتي تواجه انتقادات بدعوى أنها تعمل بوصفها أذرعاً دعاية لبكين.



وقال مسؤولون من وزارتَي الخارجية والتعليم الأميركيتين إن الوزارتين ستراقبان عن كثب مزيداً من التأشيرات الممنوحة لموظفي تلك المعاهد، وستفعلان المزيد لضمان أن تلك المدارس تفي بالمتطلبات اللازمة للإفصاح عن تبرّعات ضخمة من حكومات أجنبية.

وقال نائب وزير التعليم ميتشل زيس، خلال جلسة استماع أمام اللجنة الدائمة للتحقيقات التابعة للجنة الرقابة في مجلس الشيوخ، مخاطباً أعضاءها: «نتفهّم ونشارككم مخاوفكم في شأن الحاجة إلى عدم السماح لمصالح أجنبية خبيثة بإفساد النزاهة الأكاديمية للكليات والجامعات الأميركية، مع احترام أهمية الاستقلالية المؤسسية والحرية الأكاديمية». وأضاف أن الوزارة مستعدة للعمل مع اللجنة.

وعقدت اللجنة جلسة استماع بعد يوم على إصدار تقرير وجّه انتقادات شديدة للمعاهد، متحدثاً عن انتهاكات لقواعد التأشيرات ومتطلبات الإفصاح. وأفاد التقرير بأن بكين قدّمت أكثر من 158 مليون دولار لمعاهد كونفوشيوس التي تتحكّم في تعيين الموظفين ووضع البرامج فيها.

وذكر محققو مجلس الشيوخ الذين عكفوا على التدقيق في أمر المراكز الثقافية، أنهم سيوصون بغلقها، منعاً لحصول تغييرات كبرى، علماً أن الحكومة الصينية تنفي أن تكون تلك المراكز تستهدف الترويج لمواقف الحزب الشيوعي الحاكم.