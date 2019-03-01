شكرا لقرائتكم الأمن التونسي يحجز 19 رسالة "مسمومة" تستهدف شخصيات عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:16

تونس - أ ف ب - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الجمعة) حجز 19 رسالة تحوي مواد سامة، موضحة أن "مجموعة إرهابية" تريد ان تستهدف بها اعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة.



وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق بأن "السلطات الأمنية حصلت على معلومات تفيد بأن مجموعة ارهابية تخطط لارسال رسائل مسمومة لعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية".

وتمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الارهاب من حجز 19 رسالة وارسالها الى المصالح الفنية المختصة التي أكدت احتوائها على مواد سامة.

وبين الزعق انها "استراتيجية جديدة فاشلة لهذه المجموعات أمام الاجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل السلطات لمواجهة كل عمل اجرامي وارهابي في البلاد".

كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً للكشف عن المسؤولين بالاضافة لاتخاذ كل الاجراءات الامنية والقضائية اللازمة في هذا الملف.

ودعت وزارة الداخلية السياسيين والاعلاميين والشخصيات العامة والنقابيين إلى إبلاغ السلطات الأمنية فوراً بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.

وتنامت الحركات المتشددة في تونس منذ ثورة 2011 ونفذت عمليات عدة وقتلت عشرات الامنيين وعناصر الجيش وسياحاً ومدنيين.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015 وبخاصة منها هجومي سوسة ومتحف باردو والتي قتل خلالها 60 سائحا من بينهم رجل شرطة.