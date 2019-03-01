شكرا لقرائتكم السودان: أحكام بالسجن بحق 8 متظاهرين لمخالفتهم أمر الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 17:26

أصدرت محاكم طوارئ في السودان أمس (الخميس) أحكاماً بالسجن لفترات راوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص، لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حال الطوارئ.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): «قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ الرقم 2، والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم في منطقة بحري».

وأفاد «تحالف المحامين الديموقراطيين» في بيان ليل الخميس: «مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم، و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم».

وأضاف البيان أن عشرات المتّهمين «صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية، والبعض بالسجن فترات تراوح بين أسبوعين وشهر».

وكان البشير فرض في 22 شباط (فبراير) الماضي حال الطوارئ مدة عام في كل أنحاء البلاد، وأصدر سلسلة قرارات لكبح الاحتجاجات، بينها حظر أي تظاهرة غير مرخصة.

كما أعطى البشير سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

لكنّ التظاهرات تواصلت في السودان أمس، متحدّية الحظر ومحاكم الطوارئ التي شكّلت الثلثاء لمحاكمة المتّهمين بمخالفة أحكام حال الطوارئ.

واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجاً على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ولكنّها ما لبثت أن تحوّلت إلى احتجاجات ضد الرئيس.

ووفق حصيلة رسمية، قتل 31 شخصاً منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات أصبح نحو 51.