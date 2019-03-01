دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

رجح رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية مايكل إيفانوف أن يكون حمزة نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن، مختبئا قرب حدود أفغانستان وباكستان أو في إيران.

وقال ايفانوف "نعتقد أن حمزة نجل بن لادن موجود في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، وربما ذهب إلى إيران، نعتقد أنه سيكون الزعيم الجديد للإرهابيين، وقد يتواجد في أي مكان جنوب آسيا الوسطى".

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات تساعد في إلقاء القبض على حمزة نجل زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.

وشارك حمزة بن لادن (من مواليد عام 1989) في عمليات تنظيم "القاعدة" منذ عام 2005، ونشر عددا من التسجيلات الصوتية ومقاطع فيديو، دعا في آخرها في مايو 2017 إلى مهاجمة الأمريكيين والأوروبيين والروس واليهود في كافة أنحاء العالم. © AFP حمزة نجل أسامة بن لادن واشنطن: حمزة قد يصبح زعيم الإرهابيين الجديد

المصدر: "نوفوستي"