دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق الساعة الأساسي من قوقل على أندرويد على تحديث جديد أتاح للمستخدم اختيار اغنية من يوتيوب أو خدمة البث الموسيقي باندورا لتعيينها كنغمة تنبيه لتستيقظ عليها صباحاً.

مع الإصدار الجديد Clock 6.1 يمكن تعيين أغنية من خدمة YouTube Music أو Pandora إضافة لما سبق وهو سبوتيفاي. وتظهر الخيارات الجديدة عند توفر تطبيقات هذه الخدمات أصلاً على جهازك حيث أنها تتكامل مع تطبيق الساعة، ويمكنك اختيار إما قائمة تشغيل كاملة أو ألبوم معين أو أغنية واحدة فقط.

التحديث يصل تدريجياً إلى متجر قوقل بلاي، ويمكنك تنزيله يدوياً لو أردت من متجر APKMirror

التدوينة الآن يمكنك تعيين أغنية من يوتيوب كنغمة منبه الصباح ظهرت أولاً على عالم التقنية.