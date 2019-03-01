دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تعلن عن بطاقة ذاكرة بسرعة 1,700 ميجا بايت في الثانية

كشفت شركة سوني اليابانية الستار عن بطاقة ذاكرة هي الأسرع من حيث القراءة والكتابة في السوق، حيث أن ذاكرة CFexpress Type B الجديدة ستكون قادرة على النسخ بسرعة 1,700 ميجا بايت في الثانية، فيما ستكون قادرة على كتابة البيانات بسرعة 1,480 ميجا بايت في الثانية.

وتمثل سرعة الذاكرة الجديدة ما يقارب ضعفي ونصف السرعة الأعلى سابقًا في السوق والتي كانت لبطاقات الذاكرة الخاصة بسوني أيضًا وبلغت سرعتها 630 ميجا بايت في الثانية.

وربما تكون هذه البطاقة إضافة كبيرة لصناع الأفلام بالكاميرات العادية أو الهواتف بسبب قدرتها على حفظ الفيديو بدقة عالية وسرعة كبيرة، إلا أن هناك مشكلة مبدئية ستواجه المهتمين بكون بطاقة الذاكرة 128 جيجا بايت، لكن سوني قالت أنها ستعمل على إطلاق نسخ بسعة 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت لاحقًا.

البطاقة الجديدة ستكون متاحة في بداية صيف هذا العام، ولكن الشركة لم تعلن عن أي معلومات حول الأسعار حتى الآن.

التدوينة سوني تعلن عن بطاقة ذاكرة بسرعة 1,700 ميجا بايت في الثانية ظهرت أولاً على عالم التقنية.