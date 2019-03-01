دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الحلم بات حقيقة.. تقنية جديدة للإبصار في الظلام !

أزاح علماء أمريكيون وصينيون، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، الستار عن مفاجأة تجعل بمقدور البشر الرؤية في الظلام، مؤكدين أن تطبيق هذه التقنية بات قريبًا.

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وبحسب ما كشف عنه العلماء، فإن التقنية الجديدة هي "النانو"، من أجل إبصار الأشعة تحت الحمراء، حيث أكد العلماء أن فئران قد تمكنوا من الرؤية في الظلام، وذلك بعد 10 أسابيع فقط من حقن أعينهم بجسيمات "نانو" متناهية الصغر.

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ومن جانبهم، تمكن الباحثون من تطوير هذه الجسيمات بشكل ملفت، حيث تمكنوا من تثبيتها بإحكام على الخلايا التي تستقبل الضوء، لتعمل كمستقبلات صغيرة للأشعة تحت الحمراء.

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وبهذه التقنية، فإنه عندما يصل الضوء إلى شبكية العين، فإنها تتمكن من التقاط أطول موجات من الأشعة تحت الحمراء، وتنبعث أقصر موجات ضمن النطاق المرئي، حيث تمتص القرنية أقصر الموجات وترسل إشارة طبيعية للدماغ، فيظهر المشهد أمام العين وكأن الضوء المرئي أصاب الشيكية.

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الفئران التي تم حقنها بهذه الجسيمات، تمكنت من تمييز أنماط الأشعة تحت الحمراء حتى حين تتعرض لضوء النهار، وذلك بحسب التجربة التي أجراها الباحثون. المزيد:

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