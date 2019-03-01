دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات الخدمات الموسيقية تحقق 9.8 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 2018

أظهر تقرير رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية “RIAA” ارتفاع في إيرادات الخدمات الموسيقية للعام الثالث على التوالي في الولايات المتحدة بزيادة بلغت 12% في عام 2018 عن عام 2017 بمبلغ إجمالي 9.8 مليار دولار، حيث شمل التقرير سبوتيفاي وخدمة آبل الموسيقية وأمازون وتايدل وغيرها من الخدمات الأخري.

فيما توزعت مصادر الدخل المعززة لإيرادات الخدمات الموسيقية من الاشتراكات والإعلانات الداعمة للخدمة و الأنواع المختلفة لخدمات بث الراديو الرقمي، حيث تعد خدمات البث الموسيقي المباشرة هلي اللاعب الأساسي في مجمل الإيردات بحوالي 75% من نسبة الارتفاع بمبلغ قدره 7.4 مليار دولار.

جيث بلغ الارتفاع في عدد الاشتراكات المدفوعة 14.9 مليون اشتراك جديد خلال 2018 لتصبح 50.2 مليون اشتراك بينما كانت 35.3 اشتراك في 2017، بمعدل زيادة تقريبي 1 مليون اشتراك شهرياً على مدار العام.

أما بالنسبة للإيرادات الواردة من شراء وتحميل المحتوى الموسيقي الرقمي والمادي فقد أشار التقرير أنها بانكماش مستمر حيث انخفضت لحد 1 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 1.4 مليار دولار.

التدوينة الخدمات الموسيقية تحقق 9.8 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.