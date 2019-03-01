رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني يعلن رسالة

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وقال قوش إن رسالة الجهاز تقوم على "المهنية والشفافية والعدل والمحبة والتسامح"، حسب شبكة الشروق السودانية.
© AP Photo / Hasan Jamali
واتهم رئيس الجهاز "جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الجهاز، وأن هناك حملة منظمة ومركزة لتشويهه".
وأكد صلاح قوش "عدم التهاون في أمن الوطن، ومضى للقول: "لا تهزنا الشائعات والأكاذيب".
وقال رئيس المخابرات: "يجب أن يجد الشعب السوداني الاطمئنان وأن يستنجد بكم ويجد الأمن والسلام".
أكد قوش بأن "رسالة الجهاز ليست بث الكراهية والضغائن، وليست ما يصور من يطلق ذلك في الأسافير".
ونوه قوش إلى أن قدرة منسوبي جهاز الأمن تتجلى في امتصاص الإساءات وهم في موقع السلطة، وأردف: "الحسنى والإحسان تعني القدرة على الصفح والتعامل بمهنية وفقا للإجراءات القانونية حال المخالفات".
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