الإسكان: ضخ 450 مليون ريال من رسوم #الأراضي_البيضاء في 4 مشاريع

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، المهندس عبدالحميد الحماد، أن مخالفات رسوم الأراضي البيضاء التي تم فرضها تجاوزت 255 مخالفة.
وقال الحماد أثناء مشاركته في ورشة عمل “منظومة الإسكان” أمس الأول بالخبر، إن الوزارة ضخت 450 مليون ريال من الرسوم المحصلة في 4 مشاريع سكنية خلال 2018، وسيتم إعلان المزيد خلال الفترات القادمة.
وأشار إلى أن لكل مالك أرضاً مفوترة ضمن رسوم الأراضي 3 خيارات: دفع الرسوم، أو تطوير الأرض، أو بيعها، مبيناً أن الخيارات الثلاثة تصب بشكل مباشر في صالح مشاريع الإسكان.
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