صحف سعودية: فاجعة القطارات تضرب مصر مجددا

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الصحف كشفت عن تفاقم الأزمة بين إسلام أباد ونيودلهي، وخيم شبح الحرب على الجارتين النوويتين أمس، وأعلنت كل من باكستان والهند إسقاط طائرات مقاتلة للطرف الآخر

تصدر حادث محطة مصر عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "حادثة قطار في مصر تخلف عشرات القتلى والجرحى... وتطيح وزير النقل"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا بمصر، إثر حريق نتج، أمس، عن ارتطام جرار قطار بحاجز داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة. وعلى أثر هذا الحادث قدم وزير النقل هشام عرفات، استقالته.

لكن رئيس لجنة النقل بالبرلمان هشام عبد الواحد، قال لـ"الشرق الأوسط" إن "الاستقالة لن تعفيه من المساءلة أياً كان شكلها". وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطناً وإصابة 43 آخرين، حسب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التي أكدت أن حالات المصابين ما بين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات الدقيقة، أغلبها

لكن رئيس لجنة النقل بالبرلمان هشام عبد الواحد، قال لـ"الشرق الأوسط" إن "الاستقالة لن تعفيه من المساءلة أياً كان شكلها". وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطناً وإصابة 43 آخرين، حسب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التي أكدت أن حالات المصابين ما بين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات الدقيقة، أغلبها كسور وحروق. فيما كشفت صحيفة "الوطن" أن فاجعة القطارات ضربت مصر مجددا، حيث اندلع حريق داخل محطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة، نتيجة اصطدام جرار بدون سائق بالرصيف رقم 6، وأوقع 30 قتيلا وأكثر من 60 مصابا، قبل أن تهرع سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى عدة مستشفيات. وتحت عنوان "شجار القطارين يقتل 20 ويطيح وزير النقل"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن التحقيقات الأولية للنيابة أفادت بأن سائق الجرار قام بترك كابينة القيادة ليتشاجر مع زميل له، مما أدى إلى سير الجرار من دون قائد، وقد ألقت قوات الأمن القبض على السائق في أثناء محاولته الهروب. وأوضحت صحيفة "الحياة" أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على سائق الجرار الذي اصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الحادثة متعمدة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادثة يعود لانحدار أحد القطارات (جرار وردية رقم 3202)، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين. وقدمت قيادات المملكة تعازيها للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث.

وبالانتقال إلى شأن آخر، وتحت عنوان "طبول حرب بين الهند وباكستان"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تفاقم الأزمة بين إسلام أباد ونيودلهي، وخيم شبح الحرب على الجارتين النوويتين أمس الأربعاء. وأعلنت كل من باكستان والهند إسقاط طائرات مقاتلة للطرف الآخر. وبهدف نزع فتيل الأزمة، دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان أمس إلى محادثات مع الهند، محذراً من العواقب الكارثية المحتملة في حال عدم "تحكيم المنطق". وأعلنت باكستان أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين في مجالها الجوي، وأسرت طيارين، لكنها شددت على أنها لا تريد "الذهاب نحو الحرب" مع جارتها. وأقرت الهند بخسارة إحدى مقاتلاتها، وإسقاط مقاتلة باكستانية في اشتباك جوي فوق كشمير المتنازع عليها. وتناولت "الشرق الأوسط" توالي الدعوات الدولية إلى التهدئة بين باكستان والهند، أمس، بعد تبادل البلدين النوويين الجارين الاتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لكل منهما، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما. وقالت باكستان في البداية، إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين في مجالها الجوي بإقليم كشمير وأسرت طيارين، إلا أن المتحدث باسم الجيش ذكر لاحقا أن باكستان أسرت فقط "طياراً واحداً". وطالبت نيودلهي بالإفراج الفوري والعودة الآمنة للطيار. وأشارت "الوطن" إلى أن الطائرات الباكستانية تسللت إلى قطاع "بيمبر جالي - نوشيرا" عند خط المراقبة، وهو خط وقف إطلاق النار الذي يعتبر الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن المطار الرئيسي في سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير أُغلق لمدة ثلاث ساعات. وتحت عنوان "ظريف يعزز موقعه بعد رفض استقالته ومعسكره لا يرى بديلاً عنه في الخارجية"، أوضحت "الحياة" أن مؤشرات أمس أفادت بنجاح رهان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما رفض الرئيس حسن روحاني استقالته، معتبراً أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، كما سارع مسؤولون بارزون، بينهم الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري، إلى الإشادة بدوره، فيما روج معسكر الوزير لمقولة أن لا بديل عنه في الخارجية".

وكتب ظريف على تطبيق "إنستجرام" أمس: "بصفتي خادماً متواضعاً (لإيران)، لم أهتم سوى بارتقاء السياسة الخارجية ومكانة وزارة الخارجية باعتبارها المسؤولة عن دفع السياسة الخارجية والجبهة الأولى في الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني في الساحة الدولية". وأوضحت "الشرق الأوسط" أن ظريف باشر عمله رسمياً، أمس، وتحادث هاتفياً مع نظيره السوري، وليد المعلم. كما تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، دون تحديد موعد للزيارة، كما تحدث عبر الهاتف مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، وعرض الوساطة بين الهند وباكستان بعد تفاقم التوتر بين البلدين. وشارك ظريف أيضاً في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية صباح أمس.

صحيفة "سبق" ذكرت أن المتحدثة باسم البيت الأبيض أوضحت أن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري كيم جونج أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وأكدت سارة ساندرز أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً.

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