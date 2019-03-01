جولة خليجية لوزير الخارجية البريطاني

اسماء السيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيرها جيريمي هنت، سيتوجه إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في موعد لاحق من الأسبوع الجاري للتأكيد مجددا على الحاجة الملحّة لعملية السلام في اليمن.

وقال بيان إن زيارة وزير الخارجية تأتي هذه في سياق جهود دبلوماسية بريطانية مستمرة لتعزيز عملية السلام في اليمن. والمحادثات التي سوف يجريها وزير الخارجية سوف تبني على أسس اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية - الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - الذي ترأسه يوم 13 فبراير الماضي ، وتأتي بعد إعلان رئيسة الوزراء مؤخرا تقديم 200 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية الجديدة لليمن.

وقال البيان: تضع المملكة المتحدة ثقلها وراء جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، لتعجيل تطبيق الإجراءات التي اتفق عليها الجانبان خلال محادثات السلام التي عقدت في ستوكهولم. وسوف يلتقي وزير الخارجية هنت للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر بكبار المسؤولين من الحكومة اليمنية، وقيادات الحوثيين، والقيادات السياسية في عمان والسعودية للحث على إحراز التقدم الذي يحتاجه اليمن بشدة.

وقبيل بدء جولته، قال وزير الخارجية، جيريمي هنت: سوف أسافر إلى السعودية وعمان والإمارات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لزيادة الزخم في عملية السلام في اليمن.

اتفاق ستوكهولم

وأضاف: هدفي هو البناء على اتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر. لقد أتاحت عملية السلام خفض القتال بشكل مستدام في الحديدة. لكن هناك الكثير مما يجب عمله. وخلال محادثاتي مع الحوثيين والحكومة اليمنية سوف أحث جميع الأطراف على تعجيل عملية إعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها في ستوكهولم، وضمان دخول المساعدات الإنسانية باستمرار.

وقال الوزير هنت: إن إبعاد هذه القوات عن الموانئ ضروري لمنع عودة القتال، والتمهيد للجولة التالية من محادثات السلام، وضمان إمكانية وصول المساعدات التي هناك حاجة ماسّة إليها إلى أشد المحتاجين للمساعدة.

وسيؤكد هنت خلال اجتماعات أوسع نطاقا يعقدها مع نظرائه في السعودية والإمارات، استمرار التزام المملكة المتحدة بأمن المنطقة وازدهارها وقضايا حقوق الإنسان. وفي السعودية، وسوف يلقي وزير الخارجية أيضا كلمة في مؤتمر عالمي حول سلامة المرضى.

كما سيتحادث هنت مع القادة في سلطنة عمان على إعلان مشترك جديد لتعجيل الشراكة البريطانية - العمانية.