شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تعريب الجيش الأردنى.. الملك عبد الله: ستظل الرايات خفاقة بعزائمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملك عبد الله بن الحسين العاهل الأردنى، التحية لأفراد الجيش الأردنى، فى ذكرى تعريب الجيش، قائلًا "حفظ الله الأردن وجيشه المصطفوي".

وقال العاهل الأردنى، "فى ذكرى تعريب جيشنا الأردني العربي، نجدد التحية لصانع هذا المجد، ولجنودنا البواسل حماة الوطن، الذي ستظل راياته خفاقة بعزائمهم. حفظ الله الأردن وجيشه المصطفوى".



العاهل الأردنى

وتعريب قيادة الجيش العربي هو قرار الملك الأردنى الحسين بن طلال فى أول مارس عام 1956 بالتنسيق مع حركة الضباط الأحرار الأردنيين بإعفاء قائد الجيش العربى وهو الضابط الإنجليزى "غلوب باشا" من منصبه إضافة إلى إعفاء كافة الضباط الانجليز من مهاهم التى منحت لهم فى اتفاقية عام 1946.