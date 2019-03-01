قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للعدو

وأضاف أبو عسكر، في تصريحات صحفية، أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للاحتلال من شعبنا في مسيرات العودة، مع قرب إتمام السنة الأولى لانطلاقتها". وذلك بحسب وكالة "فلسطين اليوم".

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وتابع:

"إن مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار".

وسبق للمتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، ان صرح، صباح اليوم الجمعة، بأن الشعب الفلسطيني يستعد للخروج في مسيرة مليونية ضخمة.

وأوضح قاسم أن هذه المسيرة المليونية ستوافق الذكرى الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" الكبرى، وكسر الحصار، وذلك في الثلاثين من شهر مارس/ آذار الجاري؛ وفقا لوكالة "سما".

وشدد قاسم في تصريح صحفي على تمسك الشعب الفلسطيني بالأهداف الكبرى للمسيرات، وبأنه قادر على إبداع وسائل سلمية جديدة، تعزز سعيه لتحقيق هذه الأهداف.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس":

"الإصرار الجماهيري على مواصلة مسيرات العودة، يؤكد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها لن تتراجع عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، وتمارس حقها بالعيش بحرية وكرامة".

وأضاف: "كفاح شعبنا لتحقيق أهداف مسيرات العودة، التي تحمل اليوم اسم جمعة "باب الرحمة"، يشكل رافعة للمرابطين في المسجد الأقصى، الذين يدافعون عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية".

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".