اليمن: على #الأمم_المتحدة الاعتراف بعرقلة #مليشيا_الحوثي اتفاقية السلام

صحيفة الخليج الالكترونية أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ مخرجات استوكهولم. وقال اليماني: على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن صراحة أن الانقلابيين الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام. وتابع اليماني أن الميليشيات الحوثية لم تنفذ حتى اليوم ولو خطوة واحدة من مخرجات استوكهولم.

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