دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ميزة جديدة في ريديت تساعد المستخدمين على جني المال

يعتبر موقع ريديت ساحة شاسعة لتناقل الأخبار وطرح التساؤلات والمواضيع بين الجمهور في جميع أنحاء العالم، لكن كغيره من المواقع المحاكية للمنتديات فإن إجابة التساؤلات أو طرح الأخبار الحصرية تمثل تطوعًا مستقلًا دون وجود مكافآت على قضاء الجهد في التفاعل مع المنشورات.

لكن تبدو شركة ريديت أكثر رغبة في رفع التفاعل على المنصة وتوفير مزايا للأشخاص المميزين، فقد بدأت اختبار ميزة subreddit التي تساعد المستخدمين على تحقيق الدخل من خلال تفاعلهم على المنصة.

وتقوم الميزة الجديدة على وضع خيار للمستخدمين لدعم غيرهم ماليًا من خلال ما يعرف بـ subreddit وهي بمثابة رصيد داخلي يمكن تحويله إلى مال. وبالطبع المستخدم الذي يجد محتوى يعجبه ويريد دعم صاحبه سيكون عليه التبرع بالمال عبر الخاصية، وجميع عمليات الدفع ستكون عبر منصة الوساطة Stripe للدفع والتي تساهم في توفير بيئة أمنة دون تخزين أي بيانات عبر المواقع.

التدوينة ميزة جديدة في ريديت تساعد المستخدمين على جني المال ظهرت أولاً على عالم التقنية.