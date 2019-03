دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كاميرا THETA Z1 لتصوير فيديو 360 درجة بجودة 4K

اعلنت شركة ريكو عن اطلاق كاميرا THETA Z1 لتصوير مشاهد ٣٦٠ درجة بجودة عالية مع تحقيق قفزة هائلة في جودة الصورة بفضل استخدام اثنين من أجهزة استشعار CMOS ذات الإضاءة الخلفية قياس 1 انش بوضوح 20 ميجابكسل لكي تصبح أفضل كاميرا تم اطلاقها في سلسلة THETA على الاطلاق.

* ميزات كاميرا THETA Z1

الكاميرا تدعم تصوير اللقطات البانورامية بوضوح 23 ميجابكسل (6720 × 3360) وتسجيل الفيديو بدقة 4K بوضوح 3840 × 1920 بمعدل 30 إطار في الثانية مع استقرار ثلاثي المحاور، بفضل استخدام سينسور بحجم اكبر من السابق فإن ذلك يعزز من اداء الكاميرا في ظروف الاضاءة المنخفضة لتصل الحساسية لـ ISO 6400.

© alqiyady كاميرا THETA Z1 لتصوير فيديو 360 درجة بجودة 4K

تحتوي كاميرا THETA Z1 على خوارزمية معالجة الصور التي أعيد تصميمها والتي ستساعد على انتاج صور أكثر نقاءً ودقة في جميع حالات التصوير.اقرأ ايضاً | كاميرا Ricoh GR III بمستشعر 24MP واستقرار ثلاثي المحاور

وللحد من فقدان التفاصيل في مناطق السطوع والظلال يتم تطبيق ميزة تعويض النطاق الديناميكي وذلك بوجوذ انماط متعددة يمكنك الاختيار منها بما في ذلك HDR Rendering و Interval Composite و Multi-bracket.

جودة الصورة مهمة في كاميرا THETA Z1 وبالنسبة للمحترفين هنالك العديد من الخيارات للتحكم اليدوي وهذا يشمل وضعية فتحة العدسة والغالق وأولوية ISO، بالإضافة إلى التشغيل اليدوي الكامل والذي يتطلب استخدام الهاتف الذكي.

توفر الفتحة ذات المستويات المتعددة الآن خيارات f / 2.1 و f / 3.5 و f / 5.6 للتعامل مع التصوير في الظروف الساطعة، يمكن حفظ الصور الثابتة كملفات DNG الخام للحصول على أقصى قدر من المرونة في مرحلة المعالجة، بينما يجعل تطبيق دمج الصور

RICOH THETA Stitcher الاضافية لـ ادوبي فوتوشوب لايتروم سي سي من عملية المعالجة أسهل.

© alqiyady كاميرا THETA Z1 لتصوير فيديو 360 درجة بجودة 4K

تم دعم الميزات السابقة بميكروفون بأربعة قنوات لتسجيل الصوت المحيطي 360 درجة، مع تسجيل الصوت والفيديو بزاوية 360 درجة ستوفر لك كاميرا THETA Z1 تجربة رائعة للواقع الافتراضي.

لحسن الحظ، لم تعني التغييرات الكبيرة في جودة الصورة تغييراً في التصميم العام، لا زالت THETA Z1 تحافظ على الهيكل خفيف الوزن وصغير الحجم، توفر شاشة OLED قياس 0.93 “سرعة الوصول إلى إعدادات ومعلومات التصوير.

© alqiyady كاميرا THETA Z1 لتصوير فيديو 360 درجة بجودة 4K

يمكن أن يساعدك الزر الوظيفي الجديد على التبديل بين أوضاع التصوير والعرض المختارة، مجسم الكاميرا له ملمس فاخر وصلب في نفس الوقت وذلك مع تركيبة من سبائك الماغنسيوم لقوة التحمل، تستخدم الكاميرا اتصال USB 3.0 Type-C لنقل البيانات بشكل سريع.

الاتصال وإمكانية الترقية جزءًا مهمًا من نظام THETA، وتتميز THETA Z1 باتصال Wi-Fi و بلوتوث، يتيح تطبيق THETA + سهولة مشاركة الصور وتعديلها، كما أن سعة التخزين الداخلية التي تبلغ 19 جيجا بايت يمكنها استيعاب عدد من الصور يصل إلى 2400 صورة JPEG دون اي مشكلة.

* سعر كاميرا THETA Z1

سعر كاميرا THETA Z1 يبلغ 1,000$ دولار امريكي اي ما يعادل: 3,670 درهم اماراتي / 3,750 ريال سعودي / 305 دينار كويتي / 3,640 ريال قطري / 17,510 جنيه مصري.

وسيتم قريبًا اضافة ميزة جديدة يطلق عليها اسم Time-shift Shooting تجعل من الممكن التقاط الصور بدون وجود المصور في الإطار، من المؤكد أن كاميرا THETA Z1 هي أفضل عرض لـ 360 درجة تقدمه شركة Ricoh، ومن المحتمل أن تصبح أحدى أفضل المنتجات المتوفرة حاليًا في الاسواق.

