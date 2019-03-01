الاستخبارات العراقية تلقى القبض على أبرز قياديى "داعش" فى الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أحد أمراء تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة الموصل . وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوات من الاستخبارات العراقية تمكنت من القبض على أحد أمراء "داعش" الخطرين بعد استدراجه من سوريا والإيقاع به فى ناحية ربيعة بالموصل، مضيفة أن الإرهابى يعد أحد المطلوبين للقضاء.

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