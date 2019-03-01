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وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن "قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سببت انقساما في الائتلاف الحاكم"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
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وقالت المجلة الألمانية، إن "المستشارة أنغيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك".
وقالت ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل لكنها حثت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي على مزاعم تمديد وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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