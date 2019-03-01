باكستان: فتح المجال الجوي للرحلات التجارية اليوم‎

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الخليج - رويترز
أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها ستعيد فتح المجال الجوي، الذي كان مغلقا هذا الأسبوع بسبب التوترات مع جارتها الهند، أمام الرحلات التجارية بدءا من الرابعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).
وقالت متحدثة باسم الهيئة “تلقينا تعليمات بأن باكستان ستعيد فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات التجارية… من المقرر استئناف العمليات الجوية بدءا من الرابعة مساء اليوم.”
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