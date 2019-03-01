مساع بريطانية أخيرة لإنقاذ #اتفاق_السويد حول #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

يلتقي وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، خلال اليومين القادمين، ممثلي طرفي النزاع اليمني في محاولة لحثهما على التنفيذ الفوري لاتفاق السويد، بحسب مصدر دبلوماسي بريطاني، فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق، وفق المصادر نفسها.

وبدأ هانت، الخميس، زيارة إلى المنطقة لإنقاذ “اتفاق استوكهولم”، وذلك بعد مرور نحو 10 أسابيع على إبرامه، لكن دون إحراز أي تقدم في تنفيذه بسبب تعنت الحوثيين.

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وكان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، قد كشف، في وقت سابق لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن زيارة هانت تبدأ بسلطنة عمان حيث سيلتقي الحوثيين، ثم يتوجه إلى السعودية والإمارات للقاء الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومسؤولي البلدين.

وشدد آرون على أهمية جولة هانت “لكل عملية السلام في اليمن”، لافتاً إلى أنها ستكون بمثابة “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ اتفاق استوكهولم.

وقال: “نعلم أن الوضع في الحديدة صعب جداً، وقد علمنا من المبعوث الأممي (مارتن غريفثس) أنه يعمل على تحقيق تقدم، وننتظر خطوات إيجابية من الجانبين”.