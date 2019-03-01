الصومال: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير #مقديشيو إلى 29 قتيلاً و80 جريحاً

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الخليج - واس
أعلنت الشرط الصومالية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفّذته حركة الشباب الإرهابية، وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، إلى 29 قتيلاً و80 جريحاً.
وقال الرائد في شرطة العاصمة، موسى علي: “حتى الآن، نعلم أن 29 شخصاً معظمهم من المدنيين قُتلوا في انفجار أمس، وأُصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني وسط العاصمة، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى”.
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