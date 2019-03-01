خارجية #الإمارات تدعو للتصدي لإرهاب #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة “ندعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام”.

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وأضاف أن “انتشار الفكر المتطرف والإرهاب واستمرار النزاعات، يتطلب منا التصدي للتحديات المدمرة”، مطالبا بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.

ودعا الشيخ عبد الله بن زايد إيران إلى وقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة، وقال: “ندعو إيران إلى مراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية”.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد وزير الخارجية الإماراتي وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.