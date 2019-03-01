أمريكا: مليون دولار للقبض على نجل بن لادن!

صحيفة الخليج الالكترونية

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمَن يُقدّم معلومات تُسهم في القبض على حمزة بن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم المسلح.

وفي الأعوام القليلة الماضية، نشر “حمزة”؛ رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباع التنظيم، إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها انتقاماً لمقتل والده.

ومنذ عامين، صنّفت الولايات المتحدة حمزة؛ الذي يسود اعتقادٌ بأنه يبلغ من العمر 30 عاماً، إرهابياً دولياً.

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وتزوج حمزة؛ ابنة محمد عطا؛ الذي اختطف إحدى طائرات الركاب الأربع التي استُخدمت في هجمات 11 سبتمبر 2001 وصدمها في أحد برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وبيّنت رسائل كتبها أسامة بن لادن؛ وصُودرت من المجمع الذي كان يقيم به في أبوت أباد قبل مقتله، أنه كان يُحضّر حمزة؛ الذي يسود اعتقادٌ بأنه ابنه المفضل، لخلافته كزعيم لتنظيم القاعدة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والأمن، مايكل إيفانوف؛ “نعتقد أنه موجود ربما في (منطقة) الحدود الباكستانية – الأفغانية، وربما يعبر إلى إيران، ويمكن أن يكون في أيّ مكان آخر في جنوب آسيا الوسطى”.