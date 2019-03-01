الدوري_الإسباني #برشلونه لمواصله انتصاراته على #ريال_مدريد

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الخليج - أ ف ب
بعد إقصائه ريال مدريد من نصف نهائي مسابقة الكأس، يملك برشلونة فرصة قتل آمال الفريق “الملكي” باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه السبت في الجولة 26.
يعود برشلونة الى ملعب “سانتياغو برنابيو” حيث حقق الاربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.
مشهد مماثل السبت في العاصمة سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 مرحلة على نهاية “الليغا”.
وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.
ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه 4 مرات في آخر 6 مباريات في أرضه، حيث كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته.
وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيغي، وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي دعا لاعبيه “للنهوض سريعاً” من الكبوة الأخيرة.
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