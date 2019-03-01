الهلال لمواصلة فارق النقاط الـ6 و #الاتحاد لفك عقدة #الاهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

تُستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث مواجهات حيث يستضيف الرائد القادسية في بريدة ويلاقي الهلال الفيصلي في الرياض وفي جدة يُلعب دربي الغربية بين الاهلي والاتحاد .

الرائد * القادسية

يسعى الرائد للحفاظ على مركزه العاشر في سلم الترتيب والذي يحتله بـ 24 نقطة, متقدما على ضيفه القادسية بفارق نقطة واحدة.

ويأمل القادسية في تجنب الخسارة للمرة الرابعة على التوالي بعد أن تلقى 3 خسائر من النصر والهلال والشباب على التوالي.

وفاز القادسية في لقاء واحد مقابل 6 خسائر في آخر 7 جولات من الدوري.

الهلال * الفيصلي

يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وكسب نقاط مباراة الليلة كاملة وإعادة فارق النقاط الـ6 عن أقرب منافسيه “النصر”.

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ويتصدر الهلال ترتيب الفرق بـ 52 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر الثاني والذي كسب الشباب أمس الخميس 1-0 في نفس الجولة.

في المقابل, يُقدم الفيصلي عروضا ونتائج مميزة في الجولتين الأخيرتين محققا 6 نقاط ومسجلا 8 أهداف.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في سلم الترتيب بـ 30 نقطة.

وتعادل الفريقان في الدور الأول من الدوري 1-1 في المجمعة, قبل أن يلتقيا مرة أخرى في دور الـ16 من كأس الملك في مباراة كسبها الهلال 3-2 .

الاهلي *الاتحاد

يحاول كلاُ من الاهلي والاتحاد تصحيح مسارهما في الدوري حيث يقبع الاتحاد في المركز ماقبل الأخير بـ15 نقطة, فيما تلقى الأهلي خسارتين متتاليتين في آخر جولتين جعلته يتراجع إلى المركز الخامس بـ 36 نقطة.

وستشهد مباراة الليلة الإطلالة الأولى للمدرب التشيلي لويس سييرا بعد عودته لقيادة الدفة الفنية بنادي الاتحاد خلفا للمقال “بيليتش”.

ويعوّل الأهلي كثيرا على ثنائي خط المقدمة “دجانيني والسومة” لانتزاع نقاط المباراة كاملة , إذ سجل الثنائي 27 هدفا من أصل 43 هدف للأهلي في الدوري.

ويملك السومة 14 هدفا في المركز الرابع في سلم ترتيب الهدافين, فيما يملك دجانيني 13 هدف في المركز الخامس.