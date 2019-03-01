شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان السابق: اتهامى بالفساد من جانب حزب الله "مقايضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان السابق، إنه فى كل المناصب التى تولاها داخل البلاد كان يدافع عن الناس ولا يبيع ويشتري، وذلك تعليقاً على الاتهامات الموجهه له من جانب حزب الله بالفساد ووجود وثائق ومستندات.

وأضاف السنيورة، خلال مؤتمر صحفى، أن اتهامات حزب الله له بالفساد ورقة يريدون استخدامها كمقايضة.

وكانت بريطانيا قد قررت إدراج حزب الله اللبنانى على قوائم المنظمات الإرهابية، وعلق الحزب على القرار برفضه وبشدة.