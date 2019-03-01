شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فى نشرة لها بشأن الوضع فى سوريا بأن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية-التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، ثلاثة منهم فى محافظة حلب و3 فى إدلب.

وقام مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين فى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى قرية عرامو بريف اللاذقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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ولم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.