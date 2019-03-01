ابن زايد يوجه دعوة عاجلة إلى إيران

وقال ابن زايد، خلال مخاطبته اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، اليوم الجمعة، "ندعو إيران لوقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة، ونطالب منظمة التعاون الإسلامي بدور أكبر في صون الأمن والسلم بفعالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما دعا وزير الخارجية الإماراتي، إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب، واعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام.

وفي يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد وزير الخارجية الإماراتي وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.