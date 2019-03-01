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ونقلت رويترز عن الأمم المتحدة قولها بأن من لقوا حتفهم كانوا في طريقهم إلى مخيم الهول بشمال البلاد بعد هروبهم من تنظيم داعش في دير الزور.
© REUTERS / Rodi Said
وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 824 لاجئا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية، من بينهم 127 لاجئا (38 مرأة و65 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 697 شخصا (309 امرأة و255 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
ومن جانب آخر، أفاد المركز أن 67 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد، وأكد البيان أيضا أن مواطني قرية الصالحية بريف دير الزور تلقوا مساعدات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 84 سوريا ثلثاهم أطفال لاقوا حتفهم منذ ديسمبر في الطريق إلى مخيم الهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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