موقع عبري: إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة "حزب الله"

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ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "نيوز 1"، مساء أمس الخميس، أن إسرائيل غير قادرة على مواجهة الصواريخ التي قد تطلق من لبنان أو سوريا في حال اندلعت مواجهة عسكرية في الجبهة الشمالية.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان المهندس دان روغل، من شركة "رفائيل" للصناعات الأمنية الإسرائيلية، والحاصل على جائزة إسرائيل الأمنية، أن بلاده لا تمتلك عددا كافيا من الصواريخ الاعتراضية من أجل حماية الأجواء من الصواريخ المعادية، فكل صاروخ معاد لإسرائيل بحاجة إلى صاروخي اعتراض لإسقاطه، وذلك في ظل امتلاك "حزب الله" اللبناني لأعداد كبيرة من الصواريخ.
وأفاد الموقع العبري بأن حزب الله يستطيع إطلاق أكثر من 2000 صاروخ يوميا في أي مواجهة مقبلة، وبأن معنى إطلاق أكثر من 1400 صاروخ يوميا في الحرب المقبلة، ستكون تكلفة يوم القتال الواحد أكثر من 1.3 مليار دولار كثمن للصواريخ الاعتراضية التي سيتم إطلاقها لاعتراض الصواريخ المعادية.
وتساءل الموقع العبري أنه إذا ما استمرت المواجهة المقبلة ما بين 20-30 يوما، فكيف تكون التكلفة النهائية.
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