انت الان تتابع 5 آلاف إصابة بوباء اللشمانيا في ليبيا خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سجلت 5 آلاف حالة إصابة، على الأقل، بداء اللشمانيا في ليبيا خلال 6 أشهر، أغلبها في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة "200 كلم شرقي طرابلس" ومدينة تاورغاء الواقعة 40 كلم جنوب شرق مصراتة. وأشارت تقارير إلى أن العدد المسجل يمكن أن يكون أقل من الواقع بسبب "وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظرا لعدم رغبة البعض في العلاج"، ويمكن أن يكون داء اللشمانيا في شكل تقرحات بالأحشاء وهو مميت إذا لم يعالج أو في شكل جلدي يمكن أن يخلف جروحا لا تندمل أو حتى حالات إعاقة شديدة.
وهذا المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة في توريد جزء من عقار للشمانيا من الهند، في انتظار شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.وتنتقل العدوى بهذا الداء إلى البشر بلسعة نوع من
وهذا المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.
وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة في توريد جزء من عقار للشمانيا من الهند، في انتظار شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.
وتنتقل العدوى بهذا الداء إلى البشر بلسعة نوع من الذباب وهو ذبابة الرمل، بحسب منظمة الصحة العالمية، وهذا الداء الذي لا يوجد له حاليا أي لقاح ينتشر في حالات تحرك السكان القسري أو سوء التغذية أو السكن في أماكن غير صحية.
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 هناك سنويا في العالم ما بين 700 ألف ومليون مصاب جديد بداء اللشمانيا تؤدي إلى وفاة ما بين 20 ألفا و30 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف إصابة بوباء اللشمانيا في ليبيا خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.