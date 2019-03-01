انت الان تتابع 5 آلاف إصابة بوباء اللشمانيا في ليبيا خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجلت 5 آلاف حالة إصابة، على الأقل، بداء اللشمانيا في ليبيا خلال 6 أشهر، أغلبها في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة "200 كلم شرقي طرابلس" ومدينة تاورغاء الواقعة 40 كلم جنوب شرق مصراتة. وأشارت تقارير إلى أن العدد المسجل يمكن أن يكون أقل من الواقع بسبب "وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظرا لعدم رغبة البعض في العلاج"، ويمكن أن يكون داء اللشمانيا في شكل تقرحات بالأحشاء وهو مميت إذا لم يعالج أو في شكل جلدي يمكن أن يخلف جروحا لا تندمل أو حتى حالات إعاقة شديدة.

وهذا المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة في توريد جزء من عقار للشمانيا من الهند، في انتظار شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.وتنتقل العدوى بهذا الداء إلى البشر بلسعة نوع من