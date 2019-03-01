شكرا لقرائتكم شهادة محرجة لمحامي ترامب أمام الكونغرس والرئيس الأميركي يحاول تقويض صدقيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 23:29

أدلى مايك كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشهادة محرجة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، عن مرحلة عمله مع البليونير النيويوركي، معدداً سلوكيات سيئة نسبها اليه، ومبدياً يخشى من ألا يسمح لخلفه بتولّي الحكم سلمياً، إذا خسر انتخابات الرئاسة عام 2020.



لكن ترامب وصف شهادة كوهين بأنها "مخزية"، وزاد: "كذب كثيراً". واستدرك: "شيء واحد فقط لم يكذب في شأنه، عندما قال إن لا تواطؤ" بين الحملة الانتخابية للرئيس وروسيا خلال الاقتراع عام 2016.

في المقابل، سُئل رئيس اللجنة إيلايجا كامنغز هل يعتقد بأن ترامب ارتكب جريمة بوصفه رئيساً، فأجاب: "يبدو أنه فعل ذلك". لكنه امتنع عن ذكر هل يعتبر أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله، قائلاً لصحافيين: "يجب أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا. ضعوا في حسبانكم أني أريد التحرّك بحذر شديد".

ووصف كوهين ترامب بأنه "محتال ومخادع ترشّح للرئاسة ليجعل اسمه عظيماً، لا ليجعل بلادنا عظيمة"، مضيفاً: "لم تكن لديه الرغبة أو النية في قيادة هذه الأمّة، كان يرغب فقط بالتسويق لنفسه وبناء ثروته ونفوذه".

وتابع في اشارة الى ترامب: "حضوره كان مسيطراً. تشعر وكأنك جزء من مسألة أكبر منك، بأنك في طريقة ما تغيّر العالم. وانتهى بي الأمر بالترويج لخطاب ترامب لأكثر من عقد. مهمة الجميع في منظمة ترامب هي حمايته. في كل يوم، كان معظمنا يدرك أننا سنأتي وسنكذب نيابة عنه حول مسألة ما، وهذه باتت القاعدة".

وزاد: "فعلت أشياء وتصرّفت في شكل غير ملائم وبطلب من السيد ترامب أحياناً. نفذت طلباته بطاعة عمياء. ولائي للسيد ترامب كلّفني كل شيء: سعادة أسرتي وصداقاتي ورخصة مزاولتي المحاماة وشركتي ومصدر رزقي وشرفي وسمعتي، وقريباً حريتي. وأنا لن أقف مكتوف اليدين ولن أصمت وأدعه يفعل ذلك بالبلد أيضاً".

Advertisements

واشار كوهين الى أن إحدى مهماته كانت "الرصد والتخلّص"، أي دفع المال للتكتّم حول مسائل تمسّ الرئيس. وأضاف أنه عندما لم يكن ينجح في ذلك، كان يهدد برفع دعاوى، لافتاً الى انه وجّه خلال عمله مساعداً لترامب، نحو 500 تهديد للتصدي لمشكلات وخلافات في العمل وتقارير إعلامية.

وتابع انه عام 2008، وفيما كانت ترامب يخفّض مرتبات موظفي منظمته، قال الرئيس لكوهين إنه تلقى عائدات ضريبية قيمتها 10 ملايين دولار، ووصف الحكومة بأنها "غبية" لإعادتها الأموال الى "شخص مثله".

وقال كوهين إن ترامب الذي يثني على الجيش الأميركي باستمرار، يفتخر في الوقت ذاته بتفادي إرساله للقتال خلال حرب فيتنام، بعدما شكا من أنه يعاني من نتوءات عظمية في قدمَيه. ونقل عن ترامب قوله: "تظنّني غبياً. لم أكن لأذهب إلى فيتنام".

واشار الى أن ترامب كان يحمي نفسه، من خلال التلميح في شكل مبطّن عن رغباته في شأن أعمال غير مشروعة أو غير قانونية، من دون أن يأمر صراحة بفعلها. ودين كوهين بالكذب على الكونغرس في شأن مفاوضات جرت عام 2016 خلال الحملة الانتخابية، لتشييد "ترامب تاور" في موسكو.

وقال كوهين: "ترامب لم يطلب مني في شكل مباشر الكذب على الكونغرس. هذه طريقة عمله. كان ينظر في عينيّ ويقول ليست هناك أعمال في روسيا، ثم يقول للشعب الأميركي الأمر ذاته. بهذه الطريقة كان يطلب مني أن أكذب. لا يمكن التصديق أنني كنت مفتونا بدونالد ترامب إلى حدّ استعدادي للقيام من أجله بأمور كنت أدرك إنها خاطئة كلياً".

وأضاف في ختام شهادته أمام أعضاء اللجنة: "نظراً إلى خبرتي في العمل مع ترامب، أخشى ألا يكون هناك انتقال سلمي للسلطة، إذا خسر الانتخابات عام 2020". وتابع أن قلقه في هذا الصدد هو "السبب في موافقتي على أن أمثل أمامكم".