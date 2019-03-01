شكرا لقرائتكم البرلمان البريطاني يقرّ خطة ماي لتأخير "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:55

أقرّ مجلس العموم (البرلمان) البريطاني تعديلات على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وتأجيله إلى ما بعد موعده المحدد في 29 آذار (مارس)، لمزيد من المفاوضات. وألزم البرلمان ماي العودة إليه للتصويت على ما تتوصل إليه مع بروكسيل، أو إذا قرّرت الخروج من دون اتفاق.



ورضخت ماي لضغوط مارسها نواب من حزب المحافظين الحاكم، ومنحت البرلمان فرصة لتأجيل موعد الخروج، إذ صادق بغالبية ساحقة على تعديل قدّمته النائب العمالية إيفيت كوبر. وامتنع عن التصويت مناهضون للاتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي التأجيل إلى وقف العملية برمّتها ولجوء الغالبية إلى تأييد دعوة حزب العمال إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على "الطلاق".

وشددت ماي على أنها "تعارض تمديد فترة المفاوضات، لأن المملكة المتحدة على طريق مغادرة الاتحاد باتفاق، وعلى النواب أن تتماسك أعصابهم، اذ أن المفاوضات مع القادة الأوروبيين بدأت تثمر، لإجراء تعديلات على الاتفاق بما يتلاءم مع ما يطلبه البرلمان".

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وكان مجلس العموم رفض قبل اسبوعين الاتفاق الذي توصّلت إليه ماي مع التكتل، إذ لا يضمن بقاء الحدود مفتوحة بين جمهورية إرلندا، وهي عضو في الاتحاد، وإقليم إرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة. وحضّ النائب المحافظ إدوارد لي زملاءه على دعم خطة الحكومة، لأن "الخيار لم يعد بين اتفاق ناقص واللاتفاق، بل بين اتفاق ناقص وعدم الطلاق".

ورفض البرلمان أيضاً خطة لـ "بريكزيت" طرحها حزب العمال، تقضي بتعديل اتفاق ماي مع بروكسيل والبقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموّحدة، والحفاظ على حقوق العمال والأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة. ودفع ذلك كوربن إلى الرضوخ للضغوط الحزبية والشعبية والموافقة على السعي الى تنظيم استفتاء ثانٍ.

وفي مؤشر إلى موقف أوروبي معارض لتوجّه ماي، أعلن الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم موافقته على اقتراحها تمديد فترة "الطلاق" شهرين، إذا رفض البرلمان البريطاني الاتفاق مع بروكسيل. وقال خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في باريس: "لن نقبل تمديد فترة الطلاق، إن لم يكن هناك هدف واضح وراء التأجيل. لا نحتاج مزيداً من الوقت، بل قراراً" تتخذه لندن.

أما مركل فكانت أكثر ديبلوماسة، إذ قالت: "نحن متفقون (مع ماكرون) وتحدثت بذلك مع ماي في شرم الشيخ قبل ايام. الطلاق سيحصل، وإذا احتاجت المملكة المتحدة وقتاً إضافياً لن نعارض طلبها. ولكن عليها أن تسعى إلى الخروج من الاتحاد بانتظام (خلال فترة التمديد). نأسف لذلك لكنه الواقع، وعلينا إيجاد الحلّ الأفضل".