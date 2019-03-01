شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الجزائري يتساءل عن مدى الحقد في التظاهرات على بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - عاطف قدادرة | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:57

وصف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أفعال بعض المتظاهرين قاموا بها في المسيرات الرافضة لترشح بوتفليقة بـ "الحاقدة على رجل قدم الكثير للجزائر"، وتسبب دفاع أويحيى داخل البرلمان عن رئيس الدولة، بتصاعد أصوات نواب في المعارضة حاولت مقاطعة كلمته لا سيما حديثه عن "ما آلت اليه بلدان الربيع العربي" ما بعد المسيرات التي بدأت سلمية.



وقال أويحيى أمس، إن "هناك حراكاً حقوداً ضد الرئيس بوتفليقة، رغم ما قدمه للجزائر"، وأجاب أويحيى عن مناقشات النواب بيان السياسة العامة لحكومته والذي استغرق (النقاش) ثلاثة أيام، مضيفاً أن بعض "الأطراف قامت بانتهاج سلوكات مشينة، خلال المسيرات السلمية المطالبة للرئيس بالعدول عن الترشح لولاية خامسة".

وأشار أويحيى الى حمل متظاهرين لافتات كبيرة تحمل صورة الرئيس بوتفليقة من أعلى مبنى مداومة "حزب التجمع الوطني الديموقراطي" في العاصمة، ولافتة أخرى بمحافظة عنابة شرق البلاد.

وأضاف: "أتساءل لماذا كل هذا الحقد ضد الرئيس؟ هل لماضيه، فماضيه صافٍ، أم لمساره؟ فمساره كان حافلاً بالإنجازات، وأفنى عمره وصحته من أجل خدمة الجزائر". وتابع أن "المرض والصحة من عند الله... الرئيس تعرض لوعكة صحية قبل سنوات إلا أن الشعب طالبه بالترشح، وصوت له بقوة في 2014".

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وتسبب التعليقأويحيى بخصوص صحة الرئيس بإثارة بعض نواب المعارضة في البرلمان، لا سيما حينما كان يتوقع نهاية للحراك الشعبي تشبه ما حدث في سورية التي قال عنها: "إن المسيرات بدأت بالورود وانتهت بالدماء".

وبمجرد تطرق أويحيى إلى النداءات المجهولة الداعية إلى استمرار الحراك الشعبي وتحرك الأوساط الأجنبية، قاطعه نواب المعارضة بأصوات عالية داخل قاعة الجلسات أن المسيرات سلمية وداعية إلى التغيير ورافضة للعهدة الخامسة ولا خوف منها قبل أن يهموا بمغادرة القاعة.

وكان أويحيى تطرق في ختام رده إلى الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، تنظم في 2019، ضمن برنامجه الانتخابي وإلى الحراك الشعبي قائلاً: "إذا كانت المسيرات السلمية حق يكفله الدستور للمواطن فإننا متخوفون من المناورات والمؤامرات بخاصة أن البعض من هذه النداءات المجهولة يدعو إلى إضراب عام". ودعا في هذا السياق الشعب إلى التحلي باليقظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والجزائر، وقال: "من حقك أن تختلف مع النظام الذي قد يرحل في أي وقت ولكن الدولة باقية".

وبينما كان أويحيى يرد على نواب البرلمان، كان تجمع كبير للصحافيين يعقد في مكان غير بعيد وسط العاصمة الجزائرية، وقد استجاب عشرات من رجال الإعلام والصحافة لتجمع مندد بـ "قمع حرية التعبير في وسائل الإعلام الجزائرية"، واتهمت وسائل إعلام جزائرية بممارسة التعتيم، كما أن بعضها وصف المسيرات التي خرجت لتناهض ترشح بوتفليقة بـ "التي تطالب بإصلاحات سياسية".