شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان المصري: التعديلات الدستورية اقتراحات قد يطرأ عليها تغييرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:51

قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال إن التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خُمس أعضاء المجلس هي اقتراحات، وقد يطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومناقشات المجلس في ما بعد.



وأضاف عبد العال، خلال استقباله أعضاء لجنة الإعلام والثقافة في المجلس الأعلى للثقافة، أن مناقشات مطولة دارت حول التعديلات الدستورية ومستقبل الصحافة والإعلام في مصر ودور البرلمان في الحياة السياسية خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس البرلمان أن المناقشات ستشهد حواراً مجتمعياً خلال المرحلة المقبلة، وأن اللجنة ستتلقى مقترحات الجهات والأفراد المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وفي ما يتعلق بمستقبل الصحافة والإعلام، أكد عبد العال أنه يكن كل احترام للصحافة والإعلام، وأن الإعلام يواجه حالياً تحديات كثيرة أهمها الانتقال من الإعلام التقليدي المعروف إلى الإعلام غير التقليدي المعتمد على وسائل الإعلام الإلكترونية، وهي وسائل حديثة تتطور يوماً بعد يوم، ولا بد من أن تطور المؤسسات الصحافية والإعلامية من أدائها لاستيعاب هذا التحول في الإعلام.

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وأضاف أن من خصائص هذا الإعلام هو صعوبة السيطرة الرسمية عليه، وهو ما يستدعي زيادة المسؤولية للصحافيين والإعلاميين من جهة، وزيادة الوعي المجتمعي من جهة أخرى.

وطالب عبد العال بضرورة عقد مؤتمر كبير لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام في مصر والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في التطور التكنولوجي.

وشرح عبد العال التحديات التي تواجه البرلمان على المستوى التشريعي، مؤكداً أن البرلمان أصدر أكثر من 450 تشريعاً جديداً خلال 3 دورات ونصف الدورة من عمره، بخلاف الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأعاد التوازن للحياة السياسية في مصر، وقال إن الإعلام لا ينقل الصورة بوضوح للرأي العام، وأن هناك ظلماً إعلامياً يقع على المجلس ورئيسه دائماً. وأكد أن البرلمان ينحاز للمواطن وللمصلحة العامة دائماً.