شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد ضحايا حريق "محطة مصر" إلى 22 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 10:38

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد ارتفاع عدد ضحايا حادث حريق "محطة مصر" إلى 22 قتيلا، بعد وفاة مصابين أمس بينهما مسعف.



وقالت وزيرة الصحة خلال تفقدها الجرحى أمس إن جميع الحالات تُقدم لها الرعاية الكاملة.

وكان جرار قطار اقتحم محطة القطارات الرئيسة في مصر أول من أمس بعدما تركه سائقه وترجل منه للشجار مع سائق قاطرة أخرى، إثر احتكاك بين القاطرتين. واصطدم الجرار بالحواجز الخرسانية في نهاية رصيف المحطة بعنف، لينفجر خزان الوقود مُخلفاً دماراً وحريقاً هائلاً. واستقال وزير النقل هشام عرفات في أعقاب الحادث.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحريق. وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج منه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمِن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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في غضون ذلك، قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، خلال لقائه أمس وفداً من مجلس النواب زار الهيئة لتقصي الحقائق حول أسباب الحريق، إن الحادث وقع بسبب خطأ فردي من سائق القاطرة الذي تركها تتحرك من دون وجوده. وأضاف أن هناك تحقيقات تجرى حالياً لتحديد تفاصيل الحادث، لافتاً إلى أنه "نتيجة خطأ بشري من السائق وليس خطأ فنياً من الهيئة".

وأكد أنه لم يتم إهمال تطوير المرفق وأن هناك مشاريع تطوير يجري تنفيذها حالياً من أجل تحسين الخدمة.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإخضاع السائق المتسبب في الحادث لتحليل المخدرات، لبيان إن كان يتعاطى أي مواد مُخدرة.

من جهة أخرى، نفت شركة مترو أنفاق القاهرة ما تردد حول اندلاع حريق في قطار في محطة الزهراء في العاصمة. وناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة حول نشر أي خبر، والرجوع للمركز الإعلامي للشركة للتأكد منه. وأوضحت أن حركة مترو الأنفاق تعمل بكامل طاقتها بالخطوط الثلاثة.