شكرا لقرائتكم العراق: اعتراضات على تسلم الحكومة مزيدا من الارهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 23:33

اثار تسلم الحكومة العراقية العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، غضب أطراف سياسية وحذرت من المزيد منهم وتحول اراضي البلاد الى "مكب نفايات الارهاب".



وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كشف أن العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم، أو بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم.

وقالت النائب ريحان ايوب، عن الكتلة المسيحية في البرلمان الاتحادي، في بيان ان "العراق لن يكون وطناً بديلاً لمعتقلي داعش الأجانب القادمين من سورية"، وأشارت الى إن "العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جداً ونرفض بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول مجرمي داعش اراضينا". ولفتت الى أن "أبناء شعبنا تمتعوا بالأمن منذ تحرير محافظة نينوى ولغاية الآن، فلا يمكن لنا أن نعيد مآسي التفجيرات والقتل على الهوية والعرق والدين، من خلال جعل العراق وطناً بديلاً لهؤلاء الدواعش عرباً كانوا او أجانب الذين لم يرحموا طفلاً أو شاباً أو كبير سن أو امرأة"، وشددت على ضرورة إن "يعي المسؤولون العراقيون بأن إدخال مسلحي داعش إلى العراق سيكون بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة ليقوموا باحتلال المحافظات وارتكاب أبشع الجرائم بحق جميع أبناء شعبنا".

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وأفاد النائب محمد البلداوي، عن "تحالف الفتح" إن "القضاء العراقي ليست له الولاية على محاكمة عناصر داعش الإرهابية الأجانب في حال عدم تورطهم بجرائم داخل الأراضي العراقية"، وذكر أن "الحكومة ستكون أمام تحد امني خطير لأن اميركا ما زالت مصرة على دعم وجود دولة الخلافة بزعامة ابو بكر البغدادي". واتهم "واشنطن بأنها جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفاياتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض استلامهم من دولهم الأصلية، ومنطقة للمرتزقة الأميركية بعد فشلها في سورية"، وتابع أن "اميركا تخطط من خلال هذه الخطوة باعادة القيادات الإرهابيين لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد لتحقيق بقائها القتالي داخل العراق"، وحذر من أن "هناك مخططاً لتهريب معتقلي داعش وإبقاء العراق في دوامة خوض الحروب بالنيابة عن كل العالم ليذهب ضحيتها أبنائه ومدنه وبناه التحتية من دون ان تدفع أي دولة من الدول التي يأتي منها هؤلاء المجرمون أية مبالغ لإعادة أعماره بعد ذلك".

وتسلم العراق دفعتين من عناصر "داعش" الحاملين الجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في سورية، حيث بلغ عدد العناصر بالدفعة الاولى 150، اما الدفعة الثانية فقد بلغت 231 عنصراً.

واصدرت "خلية الاعلام الامني" توضيحاً في شأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، وجاء تفادياً لإطلاق سراحهم، وأكدت ان هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.