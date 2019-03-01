شكرا لقرائتكم لبنان: جلسـات عامة في 6 و7 آذار ونقل اجتماعات اللجان الى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 20:58

قررت هيئة مكتب المجلس النيابي عقد جلسات عامة يومي 6 و7 آذار (مارس) المقبل ونقل اجتماعات اللجان النيابية المشتركة من الخميس الى الأربعاء من كل اسبوع، وذلك في اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور نائبه ايلي الفرزلي والنواب: سمير الجسر، مروان حمادة، الان عون، واغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.



وبعد الاجتماع قال الفرزلي: دعا الرئيس بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في مواضيع متعددة وفي مقدمها درس تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتخذ قرار في هذا الشان . وسيقوم رئيس المجلس بادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستنعقد قريباً. كما تم درس جدول اعمال للمشاريع واقتراحات القوانين المنجزة، وابلغ رئيس المجلس موعد الجلسة نهار الاربعاء والخميس في 6 و7 آذار المقبل، على ان تكون جلسات اللجان المشتركة بعدما نقل مجلس الوزراء موعد اجتماعه من الاربعاء الى الخميس، ان تكون جلسات اللجان النيابية المشتركة نهار الاربعاء دائماً في العاشرة قبل الظهر.

موسى... وجدول اعمال الجلسة

ويقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى ان "هناك 39 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس أخيرا اضافة الى بنود جديدة ستضاف الى جدول الاعمال ابرزها تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والتي يفترض بالمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له ان يعيد تشكيلها نظرا لعدم فوز بعض الاعضاء في الاستحقاق الانتخابي، واما لتوزير بعضهم الاخر في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها ايضا بعد كل انتخابات نيابية".

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وحول تعيين المجلس الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء اجاب: "إن نصف الاعضاء يختارهم المجلس والنصف الاخر يتم تعيينهم من قبل الحكومة وان المجلس النيابي سيبادر من جهته الى القيام بدوره على هذا الصعيد وعلى الحكومة ان تقوم بما عليها عاجلا بغية قيام هذه الهيئة بعملها سيما وان هناك اجماعا على ضرورة مكافحة الفساد والقيام بورشة اصلاحية تعيد البلاد الى السكة الصحيحة".

ويضيف موسى: "هناك الى جدول الاعمال بعض البنود التي تهم مؤتمر "سيدر" صحيح انها لا تندرج في اطاره او تأتي من ضمن شروطه ولكنها تتلاقى معها لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام على ما عاناه لبنان هذا الاسبوع نتيجة التأخر في صرف الاعتمادات للكهرباء وغيرها من الامور التي كانت تستوجب صرف الاموال لها.

كذلك هناك بند مهم اخر يقضي بالسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء وغيرها من المشاريع الملحة التي تحمل طابع العجلة والضرورة."

وكان بري استقبل وفداً برلمانياً نروجياً برئاسة النائب كارين اندرسن والسفيرة النروجية في لبنان لين ليند، ودار الحديث حول التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في لبنان والمنطقة.