شكرا لقرائتكم سليماني: لن يبقى شيء من إيران إذا أُطيح نظامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 23:28

حذّر الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري»، من أن «شيئاً لن يبقى من إيران»، إذا أُطيح نظامها.



وقال: «يجب أن يعلم المواطنون أن إسقاط النظام سيؤدي إلى تدمير إيران. لن يبقى شيء من إيران إذا أُطيح نظامها». وقال: «يجب أن يعلم المواطنون أن إسقاط النظام سيؤدي إلى تدمير إيران. لن يبقى شيء من إيران إذا أُطيح نظامها». واعتبر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إبرام اتفاق ثانٍ مع طهران، بدل الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، من أجل «استئصال التيارات الإسلامية» في المنطقة. إلى ذلك، طالب 15 نائباً بمساءلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حول ملابسات استقالته التي رفضها الرئيس حسن روحاني. Advertisements واعتبر هؤلاء أن «الاهتمام بالمصالح الوطنية يقتضي الامتناع عن التشويش عن الإنجاز المرتبط بزيارة (الرئيس السوري) بشار الأسد إلى المرشد (علي خامنئي) والرئيس روحاني، من خلال الهوامش المتعلّقة بالاستقالة». وتابعوا في رسالة أعدّوها، مخاطبين الوزير: «لسوء الحظ، كشفت الاستقالة خلافاتك مع روحاني، برعونة وسلوك غريبين، في أسوأ وقت ممكن». في غضون ذلك، رأى ظريف أن «المعجبين بالغرب لا يمكنهم المضيّ في الحياة من دونه»، وزاد: «في المقابل، لدينا الكارهون للغرب أيضاً، وكلاهما يشكّل الغرب محور حياتهما». واعتبر أن الغرب «لم يعد محور العالم»، وتابع: «ما أريد قوله هو أن السلطة لم تعُد تقتصر على أميركا وأوروبا. العالم لم يعُد كما في الماضي، إذ دخل مرحلة ما بعد الغرب». وتحدث عن «مستقبل مشرق» لإيران.



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