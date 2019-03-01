الإمارات تعزي الرئيس المصري بعد حادث القطار

اسماء السيد - ابوظبي: وجه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد حادثة محطة القطار في القاهرة.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، برقيتين مماثلتين.

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم حين صدم قطار مسرع حائطا عند طرف رصيف محطة رمسيس الرئيسية المزدحمة جدا في القاهرة الأربعاء.

وبحسب أرقام أكدتها السلطات أصيب 40 شخصا على الأقل بجروح في هذا الحادث الذي أدى على الفور الى استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات.

وتشهد مصر بانتظام حوادث قطارات وطرقات مأساوية.