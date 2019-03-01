انت الان تتابع أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسية، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين