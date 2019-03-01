العاهل الأردنى يبحث مع وزير المالية البريطانى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى عبد الله الثانى ، الخميس ، فى لندن مع وزير المالية البريطانى فيليب هاموند تعزيز التعاون بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ، أن الجانبين استعرضا فرص التعاون الاقتصادى بين الأردن والمملكة المتحدة وسبل الارتقاء بها، إضافة إلى الخطط والبرامج الاقتصادية التى ينفذها الأردن، بهدف تحفيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

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