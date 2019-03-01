الان تتابع سعر مخيب للآمال لـ«أغبى» هاتف في العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

بعد انتظار وترقب لما يمكن أن يطلق عليه “أغبى هاتف في العالم”، طرحت مواقع البيع الهاتف المنتظر “punkt” بسعر يقارب 300 دولار أميركي، وهو سعر يمكن به شراء أكثر من هاتف ذكي، أو أكثر من 10 هواتف بذات المواصفات.

وكانت الشركة السويسرية المصنعة للهاتف، قالت إنها ستقدم هاتفا “أبكم” بدون إنترنت، ولا تطبيقات لتخليص الناس من إدمان الهواتف الذكية، والعودة إلى حياتهم باستخدام هاتف كلاسيكي.

ولا يمكن لمستخدم الهاتف MP02 سوى إجراء مكالمات، وإرسال رسائل، عدا ذلك فلن يجد سببا لإخراج الهاتف من جيبه، بحجة استخدام أي نوع من التطبيقات.

ونشرت وسائل إعلام عدة معلومات عن الهاتف الغبي، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدوا السعر المرتفع للهاتف، خصوصا بوجود هواتف مناسبة من شركات كبرى مثل نوكيا لا يتجازو سعرها 30 إلى 40 دولارا.

وتتنافس شركات عالمية عدة في تصنيع هواتف لا يمكنها الاتصال بالإنترنت، بعد موجة عودة جماهيرية للهواتف التي لا تحتوي على تطبيقات ولا تتصل بالإنترنت.

وتخلى مستخدمون كثر عن هواتفهم الذكية، لأسباب عدة، أبرزها الهرب من إدمان الهواتف الذي أضحت له آثار متعددة، إضافة إلى موجة اختراق الهواتف الآخذة في الانتشار عبر التطبيقات الغبثة، وانتهاك الأمان والخصوصية الذي اتهمت كبريات شركات التقنية، مثل فيسبوك وغوغل بانتهاكه.

وكانت شركة “بونكيت” أطلقت النسخة الأولى من هذا الهاتف الغبي في سبتمبر 2015، وأطلقت عليه اسم هاتف “أم بي 01” (MP01) وشكل حينها عودة إلى أساسيات الهاتف المحمول.